Luminus, numéro 1 de l’éolien terrestre en Belgique, et IDEA, Intercommunale de Développement Economique et d’Aménagement du Cœur de Hainaut, présenteront ce mercredi soir leur nouveau projet éolien aux riverains et aux administrations concernées. Ainsi, afin d’assurer un développement cohérent du potentiel éolien sur le territoire de la zone d’activité, un projet de construction de 7 nouvelles éoliennes est proposé sur le zoning de Ghlin-Baudour Nord.

Nous avons déjà évoqué ce projet, qui fera l’objet d’une séance d’information publique ce mercredi soir. Lire aussi Ghlin: l’IDEA veut implanter sept éoliennes sur le zoning Les promoteurs du projet, Luminus et IDEA, font part de quelques détails.