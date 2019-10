La foire d’automne de Mons ouvrira le 8 novembre

La foire d’automne de Mons aura lieu du 8 novembre au 1er décembre sur la Grand-place et du 8 novembre au 8 décembre sur le site des Grands Prés, annoncent le bourgmestre Nicolas Martin et l’échevin des fêtes Achile Sakas.

« Fortement appréciée et très attendue par les petits comme les grands, la foire d’automne prend ses quartiers à Mons depuis la fin du XIXème siècle », rappelle la ville dans un communiqué. « Pour cette édition 2019, plus de 60 métiers forains s'installeront sur deux sites: la Grand-place et les Grands Prés.