La Royale Philharmonie de Saint-Symphorien en concert à Mons

Au sud du sillon Sambre-et-Meuse : Éclaircies et passages nuageux d'altitude moyenne et élevée. Localement le brouillard réduit la visibilité à 100 m. Basse et moyenne Belgique : Éclaircies et champs nuageux d'altitude moyenne et élevée. Localement quelques gouttes de pluie. Littoral : Éclaircies et passages nuageux d'altitude moyenne et élevée. Localement de la brume ou du brouillard.

08h 13°C 10 km/h 10h 14°C 13 km/h 12h 15°C 18 km/h 14h 18°C 22 km/h 16h 18°C 23 km/h 18h 17°C 23 km/h 20h 15°C 24 km/h 22h 14°C 21 km/h