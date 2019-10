Assises de Roisin: le jury est entré en délibération ce mercredi

Le jury, accompagné de la présidente de la cour d’assises du Hainaut, Annick Jackers, et de deux magistrates, est entré en délibération, ce mercredi matin à Mons. Ils doivent statuer sur la culpabilité des six personnes accusées d’un vol avec meurtre commis la nuit du 20 au 21 octobre 2016 dans la ferme Libiez à Roisin, et d’une tentative de vol perpétré au même endroit dix jours plus tôt.

Cette nuit-là, des malfrats sont entrés dans la ferme vers 1h30 pour voler le stock de cigarettes qui se trouvait dans le garage. Outre le métier d’agriculteur, les frères Libiez et leur mère exploitaient également un café et un magasin à quelques mètres de la frontière française.