Le Borain Maximiliano Caufriez est le plus jeune capitaine de D1

Au fil des mois et à force de persévérance et de travail, Maximiliano Caufriez est devenu indétrônable et capitaine à Waasland-Beveren, en D1. Humilité, maturité, simplicité et sens des valeurs: le Colfontainois de 22 ans incarne la réussite et la fierté de la région de Mons-Borinage.

Le saviez-vous ? Le plus jeune capitaine de la Jupiler Pro League est un… Borain ! Maximiliano Caufriez dispute sa cinquième saison sous la vareuse de Waasland-Beveren où il s’est forgé un nom en s’imposant en défense centrale. « En quittant le Standard, à 18 ans, j’avais plusieurs opportunités, la plupart bien plus sexy que Waasland-Beveren », avoue le Colfontainois.