Pompiers de Mons/ Hainaut Centre: le règlement de travail jeté

Depuis la semaine dernière, les pompiers de Mons, mais aussi de La Louvière et des autres casernes de la zone Hainaut-Centre ont multiplié les actions de mécontentement. En cause: le nouveau règlement de travail jugé, en interne, irrespectueux et beaucoup trop contraignant. Ce lundi, une première réunion de négociations avait lieu avec la direction. Il a été décidé «d’oublier» le règlement présenté aux équipes. Un nouveau règlement plus léger devra être discuté et mis en place.

Les pompiers ont voulu se faire entendre et ils ont, pour le moment, réussi. Un règlement de travail devait être négocié avec la direction. Un règlement lourd de plus de 190 pages, jugé irrespectueux par les hommes du feu. Il avait été distribué en interne avant le début des négociations.