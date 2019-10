Hainaut: les Urbain de Wasmes dans la top team de la semaine

Wasmes a réalisé une bonne opération grâce à son succès contre Hyon (2-0), a relégué Givry et Leuze en fond de tableau. Face à un gros morceau de P3B, les Sang et Or ont pu compter sur le sang-froid de Mathieu et Alexandre Urbain, auteurs des deux seuls buts de la partie.

A Wasmes, un Urbain peut en cacher un autre. Hyon l’a appris à ses dépens. Décidément, les Montois alternent les hauts et les bas durant cette première tranche. Alors qu’ils étaient parvenus à enchaîner quatre matches sans défaite (10/12), les hommes de Christian Bauvois se sont heurtés à des Borains revanchards, malgré leur quatorzième place avant le coup d’envoi.