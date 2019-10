Le Team Run Athletic, un nouveau club qui allie jogging et athlé

Une nouvelle entité de course à pied est née de la volonté de quelques coureurs de bon niveau, qui évoluent autant en compétition d’athlétisme qu’en jogging. Nicolas Mulpas nous présente le bien nommé «Team Run Athletic » dont l’effectif a déjà une sérieuse carte de visite.

Le monde de la course à pied régionale évolue sans cesse. Surtout au niveau des calendriers des challenges qui ne cessent de grandir, à la même vitesse que les pelotons de course sur route. Souvent, trop souvent même, ce « petit monde » oublie son grand frère, l’athlétisme pur et dur qui combine la course (sprint, demi-fond et fond), les lancers et les sauts.