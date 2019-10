Colfontaine: la CGSP a manifesté lors du conseil communal

La CGSP avait annoncé sa venue au conseil communal de Colfontaine ce mardi. Un groupe d’une trentaine de personnes s’est bien présenté. Le maïeur Lucien d’Antonio a même accepté de les recevoir.

Ce mardi et ce jeudi, la CGSP compte bien s’inviter aux conseils communaux de Colfontaine et de Quaregnon. En cause: le centre de santé Arthur Nazé, situé rue Grande à Colfontaine.