Jugé pour viol à Dour: «ma petite amie m’a demandé des claques!»

Michel (prénom d’emprunt), âgé de 20 ans, passe devant le tribunal correctionnel de Mons pour coups et tentative de viol. Le prévenu se défend, explique les faits et les coups, en mettant en cause sa petite amie de 16 ans! Elle aurait été demandeuse… Des propos qui semblent difficiles à avaler pour le président de séance et qui ont pour le moins gêné son avocate…

Michel, 20 ans, a des raisons de se faire du mouron devant la chambre à trois juges du tribunal de Mons. En cause : ses propos très crus et ses explications. Une couleuvre qui semble difficile à avaler pour le président de séance, Renaud Moulart, comme pour le parquet et la partie civile. Le prévenu a même fait vivre à son avocate le pire moment de sa carrière.