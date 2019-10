Les jeunes hennuyers sont heureux à l’école

La grande majorité de nos jeunes se sentent bien à l’école! C’est la conclusion de l’enquête menée par l’Observatoire de la Santé du Hainaut entre 2015 et 2017 auprès de 1.492 élèves âgés de 10 à 17 ans. Parmi les facteurs qui influent sur le bien-être en milieu scolaire: l’infrastructure et le rythme scolaire, le soutien des parents et des professeurs, l’hygiène de vie ou encore le sentiment de sécurité.

Selon les résultats de cette enquête de l’Observatoire de la Santé, réalisée avec l’aide des services de promotion de la santé à l’école et les centres PMS, 86 % des jeunes mentionnent un niveau élevé de satisfaction par rapport à leur vie scolaire. Une cote d’appréciation moyenne de 7,4/10 est donnée à leur vie à l’école. Certaines nuances apparaissent selon le sexe et les groupes d’âge.