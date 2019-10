La God Save the 90’s revient à Mons en décembre

Pour la Saint-Nicolas, les grands enfants fans des années 90 seront gâtés! La soirée God save the 90’s, qu’on ne présente plus, est désormais bien connue. Elle vient à Mons deux fois par an: après le Doudou et en décembre. À chaque fois, les fêtards sont invités à se déguiser et à profiter d’activités inspirées des années nonante. Karaoké, manèges, distributeurs de bonbons, structures gonflables,...

Les organisateurs l’ont annoncé sur Facebook ce lundi : la « God save the 90’s » revient le vendredi 6 décembre prochain. Une soirée qui se déroule généralement au Lotto Mons Expo. Les préventes seront lancées ce jeudi, à midi pile ! Il vaut mieux être rapide pour prendre des places car, en général, l’événement est rapidement sold-out.