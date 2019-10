Quaregnon/ Colf.: la CGSP viendra manifester son mécontentement!

Ce mardi et ce jeudi, la CGSP compte bien s’inviter aux conseils communaux de Colfontaine et de Quaregnon. En cause: le centre de santé Arthur Nazé, situé rue Grande à Colfontaine. Depuis des mois, le syndicat dénonce l’état de délabrement et d’insalubrité du bâtiment qui accueille les enfants, «les conditions inacceptables d’accueil et de travail du personnel liées à la vétusté de l’infrastructure, l’avenir de cette intercommunale au niveau du personnel, ainsi que la situation financière.»

« Malgré nos nombreuses demandes et interventions, les responsables politiques restent sourds et aveugles aux difficultés des travailleurs et des enfants qui fréquentent cette intercommunale » précise la CGSP dans un communiqué.