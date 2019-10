Mons: ouverture d’une nouvelle station Cambio

Le bourgmestre Nicolas Martin et l’échevine de la Mobilité Charlotte de Jaer se réjouissent de l’ouverture d’une sixième station dans la cité du Doudou. Celle-ci se trouve à la rue Masquelier et rejoint les stations déjà présentes à la plaine de Nimy, la place de Bootle, la gare, l’hôpital Saint-Joseph et au boulevard Albert Elisabeth.