Crime de Roisin: «L’espoir de justice, c’est tout ce qui reste»

Lors des répliques aux assises du Hainaut, ce mardi, l’avocat des parties civiles, Me Rivière, a demandé aux jurés de condamner tous les accusés pour le vol avec violence des cigarettes, la nuit du 20 au 21 octobre 2016 dans la ferme des Libiez à Roisin. Par contre, il estime que le meurtre ne doit pas être retenu pour le couple Thomas Audin et Sylvie Cuelle, qui ne pouvaient pas savoir que des armes allaient être utilisées cette nuit-là. C’était il y a trois ans et un jour…

« Ce dossier est l’histoire d’un type malhonnête, informé par les voisins, qui décide d’aller faire un vol avec son bras droit. Pas très courageux, ils prennent des habitués du vol. Mais cette fois-ci, on va avec des armes. Le drame, c’est que le vol ne se passe pas comme prévu. Au lieu d’aller tout droit, ils rentrent dans la maison, ils tombent sur la mère qui crie.