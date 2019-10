Mons-Borinage: jeter moins? On peut y arriver!

Notre région mérite le bonnet d’âne pour ses contre-performances en volumes de déchets. Mais on peut inverser la tendance, déjà positive dans presque toutes les communes. Pour accélérer l’évolution dans le bon sens, il faudra en passer par le tri des organiques, mutation qui s’étalera encore sur quelques années.

Environ 145 kg d’ordures ménagères par an et par personne : c’est la moyenne wallonne. Dans la région de Mons, seule Jurbise s’en approche (148 kg). Seule ? Ah non ! Dour fait beaucoup mieux : environ 105 kg...