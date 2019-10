D3 amateurs: Nicolas Timmermans encore comme chez lui au Tondreau

L’ancien défenseur de l’Albert a affronté le RAQM ce samedi.

Naïf et fragile sur le plan mental, Quévy-Mons s’est encore fait avoir. Après une première période intéressante, il a perdu le fil de la rencontre et son moral, s’empalant sur une défense de Ganshoren très compacte, orchestrée par un certain Nicolas Timmermans qui revenait au stade Tondreau pour la première fois depuis cinq ans.