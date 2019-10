Un an après le scrutin à Honnelles: «Enfin au 21e siècle»

Matthieu Lemiez est bourgmestre depuis presque un an. - N.E.

En octobre 2018, la liste d’opposition PHA «Pour Honnelles Autrement» faisait chuter le PS et Bernard Paget. Un an plus tard, le nouveau bourgmestre Matthieu Lemiez a mis en place une nouvelle manière de gérer la commune, basée notamment sur la chasse aux subsides.