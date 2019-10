Mons: l’agence de voyages Neckermann rouvre aux Grands-Prés!

L’heure était aux félicitations, au soulagement, ce lundi aux Grands-Prés, en face des caisses du Carrefour. L’agence de voyages Neckermann a en effet rouvert ses portes! Et il faut le voir pour le croire: des clients venus d’Uccle, du Nord de la France, d’Erquelinnes… faisaient la file pour congratuler le responsable Tony Meo. Les agences ont en effet été rachetées par le groupe Wamos. Chez nous, toutes les agences, sauf celle d’Eupen, ont rouvert leurs portes.

Il était peu avant 10h quand le rideau de fer de l’agence Neckermann s’est relevé aux Grands-Prés. Les employés avaient dû partir précipitamment, le 30 septembre dernier, suite à la faillite de Thomas Cook et Neckermann. « C’était l’uppercut. En plus, à Mons, nous étions la plus grosse agence Neckermann de Belgique, explique Tony Meo, le responsable.