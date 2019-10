Mons: Mariez-vous en limousine ou en bus anglais!

On pouvait tout y trouver, de la robe de mariée au photographe, en passant par le traiteur. - Pa.Ti.

Mons Expo accueillait ce week-end le traditionnel salon du mariage. Les 62 exposants ont rivalisé de créativité pour faire du plus beau jour de votre vie un moment inoubliable. On pouvait tout y trouver, de la robe de mariée au photographe. Il était également possible d’y louer des véhicules originaux: voitures de luxe, limousines ou encore… un bus!