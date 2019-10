Ce dimanche, vers 5h du matin, une voiture a foncé tout droit sur le numéro 30 de la rue des Chasses, à Havay (Quévy). Heureusement, le véhicule familial était garé devant le domicile. C’est lui qui a pris le choc, avant d’être projeté sur le pilastre de l’entrée. «À quelques centimètres près, c’était notre chambre! Et celle de mon fils est juste à côté…», commente Mickael Bouchez, le propriétaire.

« J’avais retapé la maison moi-même, ça m’a pris un an et demi, souffle Mickael Bouchez, propriétaire de la maison emboutie, rue des Chasses à Havay. Maintenant, il va falloir tout démonter et tout refaire… »