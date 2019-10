Mons: conférence «Le retour des Anges»

Par Com.

L’évocation de l’Ange de Mons fait grand écho dans le passé de Mons. L’histoire que nous raconte Jerred Metz dans son roman The Angel of Mons: A World War 1 Legend (L’ange de Mons: une légende de la Première Guerre mondiale) donne une vision d’événements à la fois extraordinaires et miraculeux réputés être survenus le 23 août 1914.