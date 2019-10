J.-Cl. Debiève (Boussu): «Créons une grande piscine commune»

« Je reste aussi longtemps que la santé me le permet ! » - V.P.

Notre bilan un an après les élections pose ses valises à Boussu, où le socialiste Jean-Claude Debiève a entamé son troisième et probable dernier mandat de bourgmestre. La commune poursuit sa politique de rénovation urbaine avec en ligne de mire: les centre-ville d’Hornu et de Boussu.