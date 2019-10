D3 amateurs: le Symphorinois peut avoir des regrets

Il ne se trouvait personne, samedi, pour contester la logique du partage entre Pont-à-Celles et le Symphorinois (1-1), chaque équipe ayant eu son temps fort.

La première période pour les Chiconniers, une bonne partie de la seconde pour les Coalisés. Pourtant, Pascal Buntinx et ses hommes avaient le droit d’émettre quelques regrets. Celui de ne pas avoir su préserver, et même conforter, leur avance au marquoir. Celui, aussi, d’avoir encaissé un but venu de nulle part, même si Cuypers est coutumier du genre.