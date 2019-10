Mons: «L’école» Nanana crée sa bière de Noël

Le lieu d’apprentissage alternatif montois Nanana a conçu une bière de fête en collaboration avec la Brasserie du Borinage. La bière, qui se veut douce et réconfortante, est déjà disponible à la vente. Une manière pour l’école de récolter de l’argent pour son projet en majorité autofinancé.

La période de Noël, c’est le moment du partage, des cadeaux et de la bienveillance. C’est sous ce thème que l’école privée a décidé de créer sa deuxième bière. Déjà en précommande et disponible à partir de début décembre, la cuvée de Noël de la bière Nanana est composée d’avoine locale pour sa douceur et d’épices pour son côté fête et réconfort au coin du feu.