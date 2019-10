Agression violente à Mons: «Il m’avait volé mon GSM»

A 20 ans, Oussama se défend sans avocat de deux préventions de vols avec violence (dont une tentative) et de port d’un coup de poing américain. L’homme ne parle pas : il marmonne à la présidente Virginie Bury qui doit à plusieurs reprises lui demander de répéter ce qu’il dit !

Le vol avec violence, et la tentative d’extorsion, remontent au 28 octobre 2018 à Mons. Il aborde un jeune homme et il l’agresse pour se procurer son GSM, ses écouteurs, son paquet de cigarettes et 20 euros. « Il est une vague connaissance à moi. J’étais sûr qu’il m’avait volé mon GSM quelques mois avant.