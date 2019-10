Ça sent la bière, de Londres à...Quiévrain!

Le centre d’animation de Quiévrain accueillait ce week-end le cinquième festival des bières belges, une bien belle occasion de déguster quelques produits de qualité. Une vingtaine de brasseries étaient présentes mais l’esprit festif était là aussi avec des concerts entre autres de Mister Cover.

Mais qu’est-ce qui fait le succès du jus de malt et de houblon de chez nous ? Laurent Choteau, maître tavernier et membre de l’équipe organisatrice du festival quiévrainois a sa petite idée. « Les bières spéciales créées en Belgique ont un franc succès. Les clients recherchent des produits locaux, de qualité et avec une identité.