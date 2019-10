Dernier arrêt en gare de Warquignies

L’axiale boraine qui débute à Cuesmes-Frameries et qui va jusqu’à Boussu-Bois jouit d’un franc succès. L’emprunter aux heures de pointe démontre l’importance de cet axe de communication qui devrait un jour prolonger jusqu’à la nationale 51 à hauteur de Boussu, Hainin ou Quiévrain. Si vous l’empruntez entre Wasmes et Boussu-Bois, vous pouvez à un moment donné percevoir l’hôpital de Warquignies sur votre gauche. En parallèle à cette axiale boraine se trouve aussi le ravel qui permet de joindre Cuesmes à Quiévrain en toute quiétude ou presque.

Mais ce que l’on sait peu, voire pas du tout c’est qu’entre cette axiale et la clinique se trouvait l’ancienne gare de Warquignies avec une gare voyageurs disposant de trois voies et une gare de formation pour les charbonnages avec plus de quarante voies !