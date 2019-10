Judo: Frameries, Hornu et même Mons déforcés au Régional

Le championnat régional fait escale à Kain ce samedi. Si certains et certaines, à l’image d’Anaïs Castiaux, seront particulièrement motivés, plusieurs catégories seront privées des ténors traditionnels. À Hornu, les Bottieau sont privés de Joachim et ne s’aligneront pas en pleine possession de leurs moyens. Idem à Frameries où Manon Lecharlier est forfait et où Anne-Sophie Jura fera l’impasse, aussi bien au Régional qu’au National.

Ce Régional 2019 sera particulier pour la famille Bottieau. Vu la retraite forcée de Joachim, seuls deux des frères devraient s’aligner. Et encore… Victime d’un problème de dos, Jean-Yves est incertain. « Il comptait prendre sa décision au dernier moment », explique Yves, leur père et entraîneur.