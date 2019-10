Les six nouveaux épisodes de «Dr Cath, mission adoption», ont été tournés dans le refuge athois. Le refuge athois spécialisé dans les animaux de la ferme et tous ses petits (et grands) protégés sont les héros, durant six semaines, d’une émission diffusée par RTL-TVi. «C’est une carte de visite exceptionnelle pour nous», se réjouit le président d’Animaux en Péril, Jean-Marc Montegnies qui a adoré l’expérience et livre même quelques anecdotes de tournage.