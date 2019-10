Foot (D3): St-Symphorien doit retrouver le bon cap à PAC Buzet

Après sa troisième défaite de la saison, la première au stade Tondreau, le Rapid entend reprendre le bon chemin au plus vite. Il espère donc ne pas rentrer les mains vides de Pont-à-Celles, ce samedi. N’empêche, les Chiconniers ne s’attendent pas à une soirée de tout repos.

En cause : « Un adversaire qui affiche une image positive depuis l’ouverture de la saison, un terrain étroit et en pente, sans oublier des conditions climatiques sans doute pas évidentes », indique Pascal Buntinx. « En plus, nous ne sommes pas des plus sereins après la dernière défaite. Dans ces conditions, ramener un point ne serait pas trop mal, a priori.