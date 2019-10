Basket (R2): Frameries sera déforcé pour affronter Schaerbeek

Le club reste sur deux défaites de rang.

À Frameries, Jérôme Scutnaire et Thibaut Akue n’ont pas repris l’entraînement et ne seront donc pas de la fête ce dimanche (11h) contre Schaerbeek. « Une équipe sautillante et articulée de jeunes joueurs autour d’Olivier Tis, un ancien Colfontainois », dit Guillaume Lecocq. « Nous sortons de deux défaites consécutives mais ce n’est pas grave.