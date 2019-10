Saint-Ghislain: la marche, alternative au jogging

La marche est une discipline en plein essor. Les clubs de jogging de la région comptent de plus en plus d’adeptes dans leurs rangs. C’est le cas des Amis Joggeurs de Saint-Ghislain dont la section marche prend davantage d’importance au fil des mois.

Les Amis Joggeurs de Saint-Ghislain comptent aujourd’hui un peu plus de 300 membres. Et depuis trois ans, le club a ouvert une section marche qui accueille de plus en plus d’adeptes. Aujourd’hui, les marcheurs saint-ghislainois sont une cinquantaine.