L'est du pays : Très nuageux et encore temporairement sec, mais assez vite de fortes averses à partir du sud-ouest. Localement, des rafales jusque 70 km/h voire un peu plus. L'ouest et le centre du pays : Très nuageux avec des averses assez fortes et un risque de coups de tonnerre. Par endroits, les rafales pourront atteindre 70 km/h ou un peu plus.

12h 11°C 23 km/h 14h 12°C 26 km/h 16h 14°C 28 km/h 18h 13°C 19 km/h 20h 11°C 19 km/h 22h 12°C 22 km/h