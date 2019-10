Contrôles à Dour: 3 commerces mis sous scellés

Ce jeudi, vaste opération des lois sociales accompagnées de la police dans les commerces du centre de Dour. De nombreux contrôles ont été effectués. Trois commerces ont été mis sous scellés et fermés, pour cause de travailleurs non déclarés.

« Une procédure a également été entamée pour un travailleur en séjour illégal, précise le commissaire Rudy Van Waeyenberge de la police des Hauts-Pays. Trois commerces ont été fermés car ils n’avaient pas déclaré leur personnel. Si plus de 50% du personnel n’est pas déclaré, on ferme et on met des scellés. Et ils ne peuvent plus ouvrir avant de s’être remis en ordre.