Quaregnon: J.-Pierre Lepine passera la main en 2021 au plus tard

Il y a un an, le PS était réélu seul maître à bord à Quaregnon. Quelques mois plus tard, Jean-Pierre Lepine était aussi élu député wallon, avec un si bon score qu’il est tout de même autorisé à demeurer bourgmestre. Toutefois, il ne compte pas aller jusqu’au bout de son mandat. Et un autre élu pourrait le suivre... Mais nous n’en sommes pas là. En un an, qu’a pu mener à bien l’équipe au pouvoir? A contrario, sur quoi trébuche-t-elle? Rencontre.

Avant d’aborder le bilan et les projets, son avis en vidéo sur deux grandes questions politiques... et deux petites questions personnelles !