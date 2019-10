Crime de Roisin : «le vol de Soignies est un faux alibi»

Pour l’avocat général et l’avocat des parties civiles, les accusés Torino Dubois, Josué Krier et Brondon Kempfer se trouvaient bien dans la ferme Libiez la nuit du crime et ils n’ont pas commis un vol à Soignies juste avant le crime.

Torino Dubois, Josué Krier et Brondon Kempfer prétendent qu’ils ne se trouvaient pas dans la ferme de Roisin au moment où les frères Libiez, Bernard et Jean-Claude, ont été touchés par balles. Ils disent avoir un alibi : cette nuit-là, ils commettaient un vol de remorque, rempli d’un butin de plus de cent kilos, avec une voiture non équipée d’un attache remorque.