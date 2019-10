Football: l’USGTH serre la vis et pense déjà au mercato d’hiver

Les semaines filent et l’USGTH s’aperçoit que son maintien en D3 amateurs s’annonce bien plus compliqué que prévu. Les dirigeants se penchent déjà sur le mercato hivernal et ont pris la décision de se montrer encore plus exigeants avec le groupe de Jean-Christophe Dessilly.

Cinq défaites, cinq points et une avant-dernière place, devant le Kosova Schaerbeek : le bilan de l’USGTH ne coïncide absolument pas avec ce que le club imaginait, alors qu’il sortait d’une saison fantastique à tous niveaux. L’euphorie du titre en P1 s’est envolée, consumée par l’accumulation des revers auxquels le club n’était plus habitué.