Tall’s Corner, le paradis des «grands», se trouve à Tournai

Manches et pantalon trop courts ne seront plus qu’un mauvais souvenir grâce à Pascale Van Roy! L’ancienne basketteuse professionnelle a ouvert un espace commercial dédié aux «grands» dans le piétonnier de Tournai. Les femmes de plus d’1m80 et les hommes de plus d’1m90 y trouveront sans aucun doute leur bonheur!

Depuis le 6 septembre, Pascale Van Roy a ouvert sa boutique Tall’s Corner au nº30 de la rue des Chapeliers, dans le piétonnier tournaisien. Comme son nom l’indique, la boutique s’adresse à une clientèle bien particulière : les personnes de grandes tailles. La commerçante mesure deux mètres et son fils 2m10. Ils connaissent les difficultés que peuvent rencontrer les grands.