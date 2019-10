Mons: tout pour votre mariage

Avec 70 exposants et 4 défilés, le Salon du Mariage de Mons offre, le temps d’un week-end, la possibilité à tous leurs visiteurs de trouver tout ce qu’ils cherchent pour leur mariage en un seul et même lieu!

Son offre vaste et représentative, la qualité des prestataires et ses défilés en font un lieu de passage incontournable pour tous ceux qui souhaitent organiser leur mariage. Des offres exhaustives et de qualité, adaptées à tous les styles et à tous les budgets.