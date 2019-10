Meurtre à Roisin: pour Me Rivière les gitans sont impliqués

Pour Me Jean-Philippe Rivière, avocat de la maman et du frère de Jean-Claude Libiez, tué par balle la nuit du 20 au 21 octobre 2016 dans sa ferme à Roisin, estime qu’il existe «un faisceau d’indices graves et concordants» qui prouvent que Torino Dubois, Josué Krier et Brondon Kempfer ont participé au vol de cigarettes avec circonstance aggravante de meurtre.

Les trois accusés nient les faits, clamant qu’ils ont un alibi. Au même moment, ils commettaient un vol d’une remorque et d’outils à Soignies. Pour le pénaliste, cet alibi est bidon. « Chez eux, on n’avoue jamais mais là, ils avouent ! Cela démontre qu’ils ont peur et qu’ils ont quelque chose à cacher ».