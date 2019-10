Assises de Roisin: «Ils ont tout perdu en un quart d’heure»

Les avocats des parties civiles plaident, ce jeudi matin, devant la cour d’assises du Hainaut dans le cadre du procès du vol avec violence qui a coûté la vie à Jean-Claude Libiez, la nuit du 20 au 21 octobre 2016. «Cinq crapules sont rentrées chez eux et mes clients ont tout perdu en un quart d’heure», a déclaré Me Rivière, leur avocat.

« Jean-Claude a été abattu comme un chien et je suis même certain qu’on ne pourrait pas tuer un chien de la sorte, sans se mettre les défenseurs de la cause animalière sur le dos. Bernard a été détruit physiquement et psychologiquement. Leur maman, née en 1933, s’est retrouvée en situation de mort imminente. Ces gens sont en droit de réclamer justice. »