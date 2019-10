Assises à Mons: cinq acquittements seront plaidés par la défense

Le procès du vol de cigarettes, avec la circonstance aggravante du meurtre de Jean-Claude Libiez perpétré la nuit du 20 au 21 octobre 2016, entre dans sa phase finale. Mercredi, la cour a auditionné les derniers témoins. Pour les professionnels du droit, il est temps de convaincre les jurés car de nombreuses zones d’ombre planent encore sur cette affaire. Seul Loïc Harvengt plaide coupable dans ce crime de Roisin.

Me Didier De Quévy, Me Manon Mogenet et Me Carine Couquelet plaideront l’acquittement du couple Thomas Audin-Sylvie Cuelle la semaine prochaine. Le couple de voisins est soupçonné d’avoir participé à ce drame en informant Franz Pottiez sur le commerce des Libiez, le jour des livraisons de cigarettes, la disposition des lieux, etc.