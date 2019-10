Quiévrain: «6 nouvelles caméras ont été installées»

Notre bilan un an après les élections pose ses valises à Quiévrain. Dans cette commune frontalière, la majorité de centre-droit menée par la bourgmestre Véronique Damée a entamé son second mandat. La rénovation des rues se poursuit et plusieurs gros projets devraient aboutir endéans les 5 ans. En ligne de mire: un nouveau hall des travaux, la réfection de la place du Ballodrome ou encore l’aménagement du parc de Baisieux.

Mme Damée, dans quel état d’esprit avez-vous entamé votre second mandat de bourgmestre ?