Crime de Roisin: rencontre avec F. Pottiez, le principal suspect

Ce mardi, Franz Pottiez, grand absent du procès d’assises, a créé la polémique. À cause de ses problèmes de santé, il a été jugé incapable de se présenter devant la cour d’assises. Mais ce mardi, il était présent dans les cours de justice pour répondre à une autre convocation. Nous sommes allés à sa rencontre.

Ce mardi, ses conditions de libération ont en fait été renouvelées. Avocats et familles se sont dits choqués, d’autant plus qu’il est considéré comme le meneur. Sorti de prison et libéré de son bracelet électronique, nous sommes allés à sa rencontre. Franz Pottiez gère un garage avec son frère, dans une petite rue de Quaregnon.