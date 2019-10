Sandermans à Ghlin: les riverains reçus par le bourgmestre

Le collectif citoyen «Alerte Danger Ghlin» a été reçu, ce mercredi, par les autorités de la Ville de Mons. Ces riverains, qui s’opposent au projet de l’entreprise Sandermans de stocker 2.000 tonnes de peroxydes rue de Douvrain ont lancé il y a quelques jours une pétition, qui a récolté plusieurs centaines de signatures.

Pour rappel, l’entreprise Sandermans, basée rue de Douvrain, envisage de construire un nouveau hall logistique et des quais de chargement. Cette société de transport et de logistique, qui emploie une cinquantaine de personnes, dispose actuellement de 12.000 m² de stockage. Mais cet espace n’est plus suffisant.