Imagix Mons: un nouveau bar à cocktails à la place du Premium

Un nouveau bar à cocktails est en projet dans le complexe du cinéma Imagix. Il prendrait place au-dessus du Brasse-Temps, dans les locaux de l’ancien Premium, qui avait brûlé. Le nom du bar: «Back to the shaker», en référence au film «Retour vers le futur». À la tête du projet, Giuliana Marzolla, Bruxelloise d’origine, passionnée de cocktails. L’originalité: le bar proposera des produits japonais comme du saké et... des sushis! Un crowdfunding est lancé.

C’est un projet d’envergure pour Giuliana Marzolla : ouvrir son propre bar, de 250 m². « Accessible aux personnes à mobilité réduite et avec une terrasse couverte ! », précise-t-elle. Le nom : « Back to the shaker », en référence au film « Back to the future » (retour vers le futur). « On en est pour l’instant à l’étape de projet.