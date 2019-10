Assises: la cour a entendu les derniers témoins de moralité

La cour d’assises du Hainaut, qui juge depuis une semaine et demie un vol avec violence de cigarettes, avec circonstance aggravante de meurtre, a entendu mercredi les derniers témoins de moralité. Les plaidoiries débuteront jeudi avec les avocats des parties civiles. Me Rivière et Me Brotcorne représentent Bernard Libiez et sa mère.

La nuit du 20 au 21 octobre 2016, la ferme de Beaumont à Roisin, appartenant à la famille Libiez, était la cible d’une attaque à main armée. Des malfrats étaient venus voler le stock de cigarettes car la famille Libiez tenait un commerce de tabac en bord de frontière. La famille Libiez avait été livrée quelques heures plus tôt.