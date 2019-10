Tennis: la réforme à propos des classements critiquée

Les nouveaux classements de tennis sont sortis. L’occasion de tirer les premiers enseignements de la réforme. Le but poursuivi a été atteint même s’il fait grincer les dents de ceux qui ne jouent pas beaucoup.

Cette saison tennistique a bouleversé les habitudes et les certitudes des joueurs. Tennis Vlaanderen et l’AFT ont accordé leurs violons pour réformer les compétitions et surtout homogénéiser les catégories de tournois et leurs critères de participation sur l’ensemble du territoire belge.