Basket: Cyril Lefebvre, nouveau coach de Wasmuël

Axel Huybreck a décidé de se retirer du coaching du BHC Wasmuël pour raisons professionnelles. Cyril Lefebvre lui succédera.

« Pour faire bref, disons qu’il fallait quelqu’un », sourit l’ancien joueur. « Axel coachait l’équipe depuis quatre ans et c’est peut-être beaucoup, surtout lorsqu’on dirige une bande de copains dont on fait partie. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle je me suis proposé et certainement celle pour laquelle le comité a accepté.